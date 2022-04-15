«Этим вопросом должны заниматься не депутаты». Журова о привлечении в спортсменов из ЛДНР

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила возможность помощи спортсменам из ДНР и ЛНР.

«Может ли Дума оказать содействие в вопросе спортсменов из ЛДНР? Задача ОКР и Министерства спорта донести это до федераций. Они знают лучше и взаимодействуют со своими коллегами, могут правильно проанализировать эту ситуацию. Но это очень точечная и адресная работа с каждым. Каждый случай отдельный. Системное решение сейчас невозможно. Каждый случай будет уникальный для каждого вида спорта и каждого спортсмена. Нужно также понимать уровень спортсмена. Этим вопросом должны заниматься не депутаты Госдумы, для этого есть профессионалы, те люди, кто занимается этим каждый день. Депутаты Госдумы занимаются другими вопросами, но, когда встает вопрос Донбасса, мы можем в своих регионах включиться и поучаствовать, если такая возможность есть», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Президент Всероссийской федерация художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила о том, что в Москве уже тренируются около пятнадцати спортсменов из ДНР и ЛНР.