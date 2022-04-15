Чернышенко рассказал про индексацию средств, выделенных на спортоборудование

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство в рамках мер поддержки выделило около двух миллиардов рублей на создание дополнительных 80 умных площадок по всей стране.

«Мы не останавливаем строительство уже запудренных спортивных объектов. Мы также стимулируем субъекты РФ, что они проектировали и запускали новые спортивные объекты. Мы проиндексировали уже объем средств, который выделяется из федерального бюджета, нашим субъектам на закупку спортивного оборудования — более миллиарда рублей. Также правительство в рамках мер поддержки выделило дополнительно более двух миллиардов рублей на создание дополнительных 80 умных площадок по всей стране», — сказал Чернышенко.

Ранее вице-премьер РФ заявил, что спорт должен оставаться вне политики.