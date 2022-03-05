Тарасова поддержала решение о создании всероссийских соревнований со странами СНГ и БРИКС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение Министерства спорта России о создании всероссийских спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС.

«Интересное решение! Для разнообразия, я считаю, такой формат очень даже хороший! У нас с Китаем не будет конкуренции? Почему же вы списали людей. Каждый выходит работать за себя. Не имеет значения, какие будут страны. Что касается списка стран, считаю, что их будет вполне достаточно», — сказала Тарасова «СЭ».

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Спортсмены из России и Белоруссии могут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.