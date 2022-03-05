Колосков отреагировал на возможное формирование лиг со странами СНГ и БРИКС

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Министерства спорта России о создании всероссийских спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС.

«Это хорошая, объединяющая и стимулирующая идея. Ничего не могу сказать против этого решения. Только практика скажет, хорошее это решение или нет. Но у меня есть сомнения со спортивной точки зрения. Многие говорят, что нашу премьер-лигу надо уменьшить до 12, кто-то говорит до 8 команд. Хотят, чтобы была конкуренция и меньшее количество аутсайдеров. Задача РФС через эту призму посмотреть, насколько полезно будет для них такое объединение. Да, раньше были шикарные команды — минское «Динамо», киевское «Динамо». Сейчас нет таких команд по силам. Аналитикам РФС я бы посоветовал внимательно изучить составы, команды, их уровень. Идея одна — сохранить конкурентоспособность лиги», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков отметил, что идея обязательно должна быть согласована с ФИФА и УЕФА.

«УЕФА и ФИФА могут препятствовать этому объединению. Пока РФС и Федерация футбола Белоруссии не исключены из членства. Мы подчиняемся законам, которые там есть. Любое объединение такого рода требует согласия ФИФА и УЕФА. Идея должна быть обязательно согласована. В темную играть нельзя. В таком случае нас могут исключить из членства», — добавил Колосков «СЭ».

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.