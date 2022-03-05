Министерство спорта РФ ведет переговоры о проведении соревнований со странами СНГ и БРИКС

Министерство спорта России ведет переговоры об организации соревнований с участием стран СНГ и БРИКС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Федерации конного спорта России.

По итогам совещания представителей спортивных федераций с заместителем министра спорта Алексеем Морозовым было принято решение о создании спортивных лиг с другими странами СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан) и БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Сообщается, что всероссийские соревнования будут иметь открытый статус, что позволит представителям других государств участвовать в этих турнирах.

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Спортсмены из России и Белоруссии могут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.