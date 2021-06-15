Продюсер Пригожин обвинил «Матч ТВ» в намеренном издевательстве над Бузовой

Известный продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Ольгу Бузову пригласили в эфир «Матч ТВ» с целью устроить резонансное шоу и привлечь внимание зрителя.

«Оля — очень удобный персонаж для битья. Такая девочка для битья. Она не должна разбираться в футболе, но ее позвали редакторы канала — и сделали это с определенной целью.

Были ли слезы Бузовой искренними? Не могу сказать. Ее везде приглашают ради хайпа. Ольга обладает огромным количеством подписчиков и, где бы она ни появлялась, вокруг возникает шумиха — в хорошем смысле этого слова.

Губерниев пытался уличить Бузову в незнании футбола и театра? Ольгу пригласили в эфир, и к гостю нужно проявлять уважение. Если вас не устраивает, что она не разбирается в футболе, тогда не приглашайте.

Если же ее позвали как девочку для битья, чтобы издеваться над ней, тогда это другой разговор. Появление Ольги и издевательство над ней выглядело как троллинг.

Мне трудно сказать, кто прав, кто виноват. Но скажу так: цель достигнута. Внимание общества приковано. Я думаю, они на это и рассчитывали. Цель достигнута. Бузова в роли жертвы, Губерниев — в роли мужчины, который извинился», — подытожил Пригожин в интервью «Газете.Ru».

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.