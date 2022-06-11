Суд США отклонил иск о дополнительных выплатах для Роналду в деле по изнасилованию

Суд США отклонил гражданский иск против форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которого американская модель Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании, сообщает Daily Mail.

Окружной судья США Дженнифер Дорси отклонила иск, в котором требовалась дополнительная выплата, которая могла исчисляться миллионами долларов. Судья заявила в своем постановлении, что дело полностью прекращено без возможности возбудить его снова.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как Майорга подала исковую жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одной из гостиниц в июне 2009-го. Женщина утверждала, что получила от футболиста 375 тысяч долларов за молчание.

В 2018 году Майорга оспорила соглашение с футболистом. По словам адвоката американки, от действий футболиста пострадали еще три женщины, одна из которых заключила с ним соглашение о неразглашении, вторая заявила, что Роналду «ранил» ее, а третья сообщила об изнасиловании.

Через год рассмотрение дела было прекращено на основании того, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны по прошествии более 10 лет.