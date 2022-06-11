Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 18 июня

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ до 18 июня, сообщает ТАСС.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, Росавиация с 24 февраля 2022 года закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства на юге и в центральной части России.