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Сегодня, 10:24

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 18 июня

Сергей Разин
корреспондент
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Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ до 18 июня, сообщает ТАСС.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, Росавиация с 24 февраля 2022 года закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства на юге и в центральной части России.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14886559
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