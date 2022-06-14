Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и Андрей Черкасов провели бой по правилам ММА

Бывшие участники шоу «Дом-2» Степан Меньщиков и Андрей Черкасов провели бой по правилам ММА в промоушене «Наше дело».

Бой продлился 32 секунды. 40-летний Черкасов одержал победу над 44-летним Меньщиковым удушающим приемом.

Степан Меньщиков после поражения заявил, что хотел бы провести реванш.

«Я недоволен. Хорошо попал в начале боя, надо было продолжать в том же духе. Зря полез в борьбу. Надеюсь, у нас еще будет возможность устроить матч-реванш», — сказал после боя Меньщиков.

Черкасов допустил возможность реванша, но не исключил, что выберет другого соперника.

«Уверен, сейчас выстроится ряд из желающих набить это лысое лицо. Пусть выстраивается. Я готов и к реваншу со Степой, и к другим вызовам. Мы готовы убирать всех», — заявил Черкасов во время интервью после победы.

Этот поединок стал для Меньщикова и Черкасова первым по правилам ММА.