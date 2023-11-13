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Сегодня, 12:47

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в сбыте наркотиков экс-футболиста Бугаева

Виктория Кравченко
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Алексей Бугаев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об аресте экс-игрока сборной России Алексея Бугаева по делу о наркотиках, сообщает РИА «Новости».

«Постановление Прикубанского районного суда Краснодара в отношения Бугаева Алексея оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков, арестовали до конца года.

Ранее адвокат Бугаева сообщила, что у экс-футболиста вымогали 3 миллиона рублей, угрожая пожизненным наказанием.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231113/bugaev-1909109006.html?in=l
Алексей Бугаев
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