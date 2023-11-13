Суд оставил в СИЗО обвиняемого в сбыте наркотиков экс-футболиста Бугаева

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об аресте экс-игрока сборной России Алексея Бугаева по делу о наркотиках, сообщает РИА «Новости».

«Постановление Прикубанского районного суда Краснодара в отношения Бугаева Алексея оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков, арестовали до конца года.