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Сегодня, 11:07

В Москве госпитализировали спящую дочь Дацика

Виктория Кравченко
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Вячеслав Дацик
Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В Москве госпитализировали дочь бойца Вячеслава Дацика, сообщает Telegram-канал «База». Полицейские нашли 15-летнюю девочку недалеко от станции метро «Технопарк» и вызвали скорую, так как она не реагировала на окружающих. Ее госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.

В последнем бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дацик проиграл белорусу Петру Романкевичу. Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом.

Источник: https://t.me/bazabazon/22911
Вячеслав Дацик
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