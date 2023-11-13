В Москве госпитализировали спящую дочь Дацика

В Москве госпитализировали дочь бойца Вячеслава Дацика, сообщает Telegram-канал «База». Полицейские нашли 15-летнюю девочку недалеко от станции метро «Технопарк» и вызвали скорую, так как она не реагировала на окружающих. Ее госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.

В последнем бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дацик проиграл белорусу Петру Романкевичу. Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом.