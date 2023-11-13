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Сегодня, 13:10

Старший сын Рамзана Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Магомед Даудов (слева) и Ахмат Кадыров.
Фото Соцсети

Ахмат Кадыров, старший сын Рамзана Кадырова, назначен первым заместителем министра спорта Чечни.

Об этом сообщил председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, который поздравил Кадырова в соцсетях.

«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал Даудов в своем Telegram-канале.

8 ноября Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет. В прошлом году его назначили региональным председателем Российского движения детей и молодежи.

Магомед Даудов
Рамзан Кадыров
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