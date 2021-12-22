Суд изберет меру пресечения напавшим на фигуриста Соловьева 23 декабря

Суд изберет меру пресечения напавшим на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева 23 декабря, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова ТАСС.

«Да, завтра будет суд», — сказала Болотова.

Соловьев был избит утром 21 декабря в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. Врачи оценивают состояние фигуриста, получившего сотрясение мозга и многочисленные ушибы, как средней тяжести.