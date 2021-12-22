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Суд изберет меру пресечения напавшим на фигуриста Соловьева 23 декабря

19:29
Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
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Суд изберет меру пресечения напавшим на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева 23 декабря, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова ТАСС.

«Да, завтра будет суд», — сказала Болотова.

Соловьев был избит утром 21 декабря в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. Врачи оценивают состояние фигуриста, получившего сотрясение мозга и многочисленные ушибы, как средней тяжести.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13275441

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Иван Шитик все материалы автора

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