Защитника «Манчестер Сити» обвинили в седьмом случае изнасилования

Защитника «Манчестер Сити» Бенжамен Менди обвинили в еще одном случае изнасилования, сообщает Sky Sports. Таким образом, футболист обвиняется уже в семи случаях изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении пяти женщин.

26 августа стало известно, что королевская прокурорская служба предъявила Менди обвинения по четырем эпизодам изнасилования и одному эпизоду посягательства на половую неприкосновенность. Сам защитник категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.

«Манчестер Сити» отстранил 27-летнего француза до завершения расследования.

Игрок находится под стражей с августа этого года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.