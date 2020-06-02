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В России за сутки — 8 863 новых случаев коронавируса

10:59
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.35 утра 2 июня, за последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса. Из них 41,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 11 108 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 286), Московской области (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской области (354) и Свердловской области (292).

Всего на данный момент в России 423 подтвержденных случая заражения COVID-19. 5037 человек умерли, выздоровели — 186 895.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




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