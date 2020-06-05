Статистика по коронавирусу в России и мире на 5 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 4 июня, за последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 057 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 855), Московской области (762), Санкт-Петербурге (378), Нижегородской области (330) и Свердловской области (251).

Всего на данный момент в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 714 314 случаев заражения. Зафиксировано 393 408 летальных исхода, выздоровели 3 261 268 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 924 189 человек. Далее идут Бразилия (615 870), Россия (449 834), Испания (287 740), Великобритания (281 661) и Италия (234 013).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (110 179), Великобритания (39 904), Бразилия (34 039), Италия (33 689) и Франция (29 065).