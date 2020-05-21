Статистика по коронавирусу в России и мире на 21 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 849 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 289 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 913 человек), Московской области (892), Санкт-Петербурге (408), Красноярском крае (376) и Нижегородской области (204).

Всего на день 21 мая в России выявлено 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 100 912 заболевших человек. Зафиксировано 329 896 летальных исходов, вылечились 2 033 488 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 593 912 человек. Далее идут Россия (317 554), Бразилия (293 357), Испания (279 524), Великобритания (248 293) и Италия (227 364).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (94 941), Великобритания (35 704), Италия (32 330), Франция (28 132) и Испания (27 888).