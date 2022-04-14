Юрист оценила перспективы «Уралкалия» в деле против команды «Хаас»

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала ситуацию с требованием компании «Уралкалий» о возвращении спонсорских денег на сумму 13 миллионов долларов от команды «Формулы-1» «Хаас». Американский коллектив отклонил данное требование и потребовал от компании дополнительную компенсацию в размере 8,6 миллиона долларов за нанесение ущерба имиджу команды.

«Тяжело комментировать данный спор, потому что он не дисциплинарный, а контрактный по договору. Когда на руках нет договора, трудно что-то говорить. Вообще, спор рассматривается там, где решили стороны. Спортивный арбитражный суд (CAS) — это третейский орган, он рассматривает только те споры, которые стороны ему передали. Не думаю, что «Уралкалий» и «Хаас» передали такой спор в CAS. Этот суд в первую очередь про спорт, а не про экономику».

Также она отметила, что многое в этом деле будет зависеть от положений договора.

«Сильно подозреваю, что это дело будет в каком-нибудь английском либо американском суде. Обычно такие крупные договоры, особенно с англоговорящей стороной, подчиняются какой-нибудь из этих двух систем правосудия. А это обычно занимает много времени. Надо отдать должное, что эти две системы правосудия обычно политику и экономику не смешивают, иначе они подставят под удар все экономические отношения. Если система разрешения экономических споров будет напрямую зависеть от политики, тогда к ней никто не будет прибегать. Тут многое будет зависеть от положений договора. Насколько я знаю, сам «Уралкалий» не находится под санкциями. Получается, слова об ущербе от компании из-за того, что владелец находится под санкциями, — это немного не то. Владелец и компания в данном случае разные вещи. Думаю, суд это примет во внимание», — сказала Анцелиович «СЭ».

Напомним, что 5 марта американская команда объявила о разрыве контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным и спонсорского соглашения с компанией «Уралкалий».