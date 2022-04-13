Депутат Госдумы Бурлаков призвал известного бодибилдера извиниться за сравнение спортсменок с «эскокртницами»

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков прокомментировал высказывания бодибилдера Дмитрия Голубочкина на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Голубочкин сравнил спортсменок с «эскортницами».

«Культурист Дмитрий Голубочкин оскорбил участниц открытого кубка чемпионов Санкт-Петербурга по бодибилдингу, назвав их девушками легкого поведения. Я требую, чтобы Дмитрий публично извинился. Бодибилдерши — спортсменки, проститутки в других местах. Ещё не хватало, чтобы россияне публично оскорбляли друг друга. Мало нападок на российский спорт со стороны Запада? Мы должны поддерживать друг друга, хамского отношения в спортивном мире и без Дмитрия Голубочкина хватает. Не подобающее поведение для мужчины. Совсем граней не видят в погоне за пиаром.

Культуристы, занимающиеся бодибилдингом проводят по несколько часов в тренажерном зале ежедневно и популяризируют женский спорт. Да они не соревнуются в силе и скорости, их задача продемонстрировать эстетику тела. Но для этого они прилагают, порой, титанические усилия. Напомню, что бодибилдер женского пола получает спортивные разряды и звания. Думаю, что Дмитрий прекрасно это знает", — приводит слова Бурлакова пресс-служба депутата.