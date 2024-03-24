Карпин — о последнем разговоре с Уткиным: «Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» отреагировал на смерть комментатора Василия Уткина.

— Мы начали интервью с печальной темы. Еще одна грустная новость последних дней — смерть Василия Уткина. Вы ведь дружили...

— Много лет! Сблизились, когда я уже заканчивал игровую карьеру.

— Последний разговор с Василием?

— Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно — все на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.

— На похоронах были?

— Я очень хотел, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной. Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения.

О смерти журналиста Василия Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.

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