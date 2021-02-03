Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за 2020 год.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга с индексом цитируемости 12 120,96.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли в 2020 году

СМИ категория ИЦ 1. Спорт-Экспресс Газета 12 120,96 2. Sport24.ru интернет 11 084,12 3. Матч ТВ ТВ 11 000,52 4. Chаmpionat.com интернет 8 213,73 5. Rsport.ria.ru интернет 6 429,25

ИЦ — индекс цитируемости