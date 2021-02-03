«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за 2020 год
20:39
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за 2020 год.
«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга с индексом цитируемости 12 120,96.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли в 2020 году
|
СМИ
|
категория
|
ИЦ
|
1. Спорт-Экспресс
|
Газета
|
12 120,96
|
2. Sport24.ru
|
интернет
|11 084,12
|
3. Матч ТВ
|
ТВ
|
11 000,52
|
4. Chаmpionat.com
|
интернет
|
8 213,73
|
5. Rsport.ria.ru
|
интернет
|
6 429,25
ИЦ — индекс цитируемости
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