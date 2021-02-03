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«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за 2020 год

20:39
Лого «СЭ». Фото "СЭ"
Лого «СЭ». Фото "СЭ"

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за 2020 год.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга с индексом цитируемости 12 120,96.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли в 2020 году

СМИ

категория

ИЦ

1. Спорт-Экспресс

Газета

12 120,96

2. Sport24.ru

интернет

 11 084,12

3. Матч ТВ

ТВ

11 000,52

4. Chаmpionat.com

интернет

8 213,73

5. Rsport.ria.ru

интернет

6 429,25

ИЦ — индекс цитируемости

Дополнительная информация:

https://www.mlg.ru/ratings/media/sectoral/8076/

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