Главное о коронавирусе в России и мире на 3 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду 3 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 822 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (1 916), Москве (1 545), Московской области (773), Нижегородской области (477) и Воронежской области (369).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровело 3 365 367 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 3 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 104 434 827.

Первое место по числу зараженных занимают США — 27 027 347 человек. Далее идут Индия (10 778 206) и Бразилия (9 286 256).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 457 856. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (226 383) и Индия (154 635).

— Органы здравоохранения Гонконга заявили, что будут вламываться в квартиры, если жители в зонах изоляции не откроют дверь. В городе продили меры социального дистанцирования, включая запрет на собрание более 2 человек, до окончания китайского Нового года 17 февраля.

— Власти Японии из-за коронавируса продлевают режим чрезвычайного положения в Токио и девяти префектурах. Населению рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома, а работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.

— Вьетнам снова закрыл границы на въезд «до особого распоряжения». В стране зафиксировали 331 новый случай коронавируса за последние 6 дней. Предположительно, новая вспышка началась из-за проникновения в страну британского и южноафриканского штаммов.