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Сегодня, 14:55

Собянин рассказал о новых мерах против распространения штамма «омикрон»

Иван Шитик
Корреспондент

В Москве штамм «омикрон» доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив «дельту», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С учетом быстрого и большого распространения «омикрона» уже очевидно, что резко вырастет нагрузка на амбулаторное звено. В связи с этим мэрия Москвы приняла определенные решения, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан продлен до 1 апреля 2022 года.

Продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы до 1 апреля.

Мэрия просит по возможности перевести на «дистанционку» максимальное количество работников.

За прошлую неделю количество вновь заболевших в сутки в Москве увеличилось в два раза (на 99%), но несмотря на это уровень госпитализаций практически не изменился — количество госпитализированных выросло всего на 8%.

Коронавирус
Сергей Собянин
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