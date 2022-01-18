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Сегодня, 14:31

Сроки карантина для заболевших коронавирусом в России сокращают до 7 дней

Иван Шитик
Корреспондент

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что сроки карантина для заболевших коронавирусом в России сокращают до семи дней, информирует Telegram-канал Baza.

Также она сообщила, что штамм «омикрон» зарегистрирован уже в половине регионов России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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