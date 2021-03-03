ЦСКА поздравил Михаила Мишустина с юбилеем
3 марта 2021 года исполняется 55 лет председателю правительства России Михаилу Мишустину.
С юбилеем государственного деятеля поздравил футбольный клуб ЦСКА.
«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды поздравляют с 55-летним юбилеем Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина!
Желаем Михаилу Владимировичу счастья, здоровья, больших успехов в работе и новых свершений на благо России!» - говорится в заявлении на сайте клуба.
15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. На следующий день депутаты дали согласие на назначение премьера (за — 383, воздержался 41, против не было).
16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/s-yubileem-mikhail-vladimirovich/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю