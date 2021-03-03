ЦСКА поздравил Михаила Мишустина с юбилеем

3 марта 2021 года исполняется 55 лет председателю правительства России Михаилу Мишустину.

С юбилеем государственного деятеля поздравил футбольный клуб ЦСКА.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды поздравляют с 55-летним юбилеем Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина!

Желаем Михаилу Владимировичу счастья, здоровья, больших успехов в работе и новых свершений на благо России!» - говорится в заявлении на сайте клуба.

15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. На следующий день депутаты дали согласие на назначение премьера (за — 383, воздержался 41, против не было).

16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.