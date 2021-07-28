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Шакире грозит срок за неуплату налогов в Испании

28 июля 2021, 23:58
Шакира. Фото Reuters
Шакира. Фото Reuters
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Колумбийская певица, супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике Шакира может предстать перед судом за неуплату налогов, сообщает испанское издание El Pais.

По данным источника, расследование длилось три года. Артистку обвиняют в шести налоговых преступлениях. По данным следствия, она не заплатила налоги на сумму 14,5 миллионов евро. Ей может грозить тюремное заключение. Певица предстанет перед судом, если не заключит сделку со следствием до начала процесса.

Следствие сочло, что Шакира являлась налоговым резидентом Испании в 2012-2014 годах и обязана была платить налоги. По законам страны, если человек проживает в Испании более полугода, то автоматически становится ее налоговым резидентом.

Следователи учли, что она часто покидала Испанию в этот период, но сочли эти отлучки эпизодическими и не влияющими на ее статус налогового резидента.

44-летняя колумбийка состоит в незарегистрированном браке с Пике. У пары есть двое сыновей.

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Евгений Петров все материалы автора

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