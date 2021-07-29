Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Tokyo 2020
Новости   //    Общество

В России за сутки выявлено 23 270 новых случаев коронавируса

11:37
В России за сутки выявлено 23 270 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
В России за сутки выявлено 23 270 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы. Из них 9,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 834 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3356), Санкт-Петербурге (1925), Московской области (1325), Нижегородской области (537) и Свердловской области (499).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 218 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 человека.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Наш рапирист погиб от укола в глаз — почему подобное в Токио невозможно. Рассказываем о трагедии, изменившей мир фехтования
"Яжемать" самокатом проломила голову прохожей в Петербурге
Почему Пригожин отказался заступаться за Шульгина в суде
Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд