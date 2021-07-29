В России за сутки выявлено 23 270 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы. Из них 9,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 834 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3356), Санкт-Петербурге (1925), Московской области (1325), Нижегородской области (537) и Свердловской области (499).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 218 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 человека.