В России за сутки выявлено 23 270 новых случаев коронавируса
11:37
За последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы. Из них 9,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 834 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3356), Санкт-Петербурге (1925), Московской области (1325), Нижегородской области (537) и Свердловской области (499).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 218 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 человека.
Читайте также
Наш рапирист погиб от укола в глаз — почему подобное в Токио невозможно. Рассказываем о трагедии, изменившей мир фехтования
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю