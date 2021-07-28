Главное о коронавирусе в России и мире на 28 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 579 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2445), Санкт-Петербурге (1918), Московской области (1449), Нижегородской области (544) и Свердловской области (495).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 178 летальных исходов, выздоровели 5 547 529 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 28 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 196 028 975.

Первое место по числу зараженных занимают США — 35 353 923 человека. Далее идут Индия (31 484 605) и Бразилия (19 749 605).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 627 351. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (551 906) и Индия (422 054).