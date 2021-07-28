Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Tokyo 2020
Новости   //    Общество

Главное о коронавирусе в России и мире на 28 июля: статистика и факты

11:40
Эпидемия коронавируса в мире. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в мире. Фото Reuters
Теги:

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 579 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2445), Санкт-Петербурге (1918), Московской области (1449), Нижегородской области (544) и Свердловской области (495).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 178 летальных исходов, выздоровели 5 547 529 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 28 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 196 028 975.

Первое место по числу зараженных занимают США — 35 353 923 человека. Далее идут Индия (31 484 605) и Бразилия (19 749 605).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 627 351. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (551 906) и Индия (422 054).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Китай — Россия, 3x3: время начала и где смотреть прямую трансляцию
Дело завели на отца, надругавшегося над телом убитой дочери в Самаре
Раймонд Паулс заявил о готовности покинуть сцену
Как отец Фриске разоблачил мерзость Шепелева из-за фото сына
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное