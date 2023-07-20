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Песков призвал не забывать о достижениях Исинбаевой

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Елена Исинбаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о ситуации вокруг двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

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«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились», — цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что нужно помнить победы, которые легкоатлетка принесла стране.

«Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — добавил Песков.

18 июля стало известно, что Исинбаева продолжит работать в Международном олимпийском комитете (МОК) из-за отсутствия поддержки СВО.

Источник: ТАСС
Елена Исинбаева
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