Песков призвал не забывать о достижениях Исинбаевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о ситуации вокруг двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились», — цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что нужно помнить победы, которые легкоатлетка принесла стране.

«Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — добавил Песков.

18 июля стало известно, что Исинбаева продолжит работать в Международном олимпийском комитете (МОК) из-за отсутствия поддержки СВО.