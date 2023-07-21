Новые мультимиллионеры в России: в «Большой 8» трижды за 5 дней сорвали суперприз в 10 млн рублей

Суперприз онлайн-игры «Большая 8» в размере 10 миллионов рублей был трижды разыгран за пять дней на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

С начала 2023 года суперприз в «Большую 8» разыгран уже пять раз, а общая сумма выигрышей участников составила около 300 миллионов рублей. При этом до 23 июля выигрыши в игре начинаются от 600 рублей при цене билета 300 рублей.

«Большая 8» — это числовая лотерея, призовой фонд которой составляет 70 процентов от выручки от проведения лотереи. Игрокам необходимо заполнить первое поле, выбрав восемь чисел от 1 до 20. Повторяться нельзя. Во втором игровом поле необходимо выбрать числа от 1 до 4.

Розыгрыши «Большой 8» проводятся каждые 30 минут. Приобрести билеты можно на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальной Лотереи» для iOS и Android.