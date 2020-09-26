Рудковская отреагировала на слухи об изменах Плющенко

Продюсер Яна Рудковская уверена, что измены со стороны ее мужа, двукратного олимпийского чемпиона по фигурном катанию Евгения Плющенко, просто невозможны.

— Это невозможно, априори, — сказала Рудковская в интервью Super. — Я уверена в нем на 100 процентов. Так же, как и он уверен во мне на 100 процентов.

Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек, никогда не будет обманывать. Тогда не надо было венчаться. До венчания еще можно было допустить этот вариант.

Говорят «всегда мужчины виноваты». Начните с себя! Ищите причину: почему загулял? Я никого не обвиняю, всегда в первую очередь виню себя. Я считаю своим плюсом, что я умею с мужчинами дружить. Они видят во мне всегда друга.

Мне мой муж доверяет, я ему доверяю. Если бы доверия не было, такой крепкой семьи бы не было. Мы очень много пережили. У нас была непростая ванкуверская Олимпиада, где его засудили, очень непростая сочинская Олимпиада. Много было и горя, и радости.