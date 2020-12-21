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Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

14:38
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Россия останавливает авиасообщение с Великобританией. Решение вступает в силу с 0.00 22 декабря на неделю, сообщает РИА Новости.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса N501Y, которая имеет высокую скорость распространения. Вместе с тем ученые заявляют, что пока нет данных о том, что новый штамм COVID-19 имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/

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