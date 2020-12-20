Роспотребнадзор назвал безопасные страны для путешествий
Роспотребнадзор пришел к выводу, что только в трех странах из 16, с которыми у России восстановлено авиасообщение, ситуация по коронавирусу соответствует всем нормам ведомства, сообщает пресс-служба организации.
Это Сейшелы, Танзания и Эфиопия. Там ситуация с распространением вируса удовлетворяет всем трем критериям. Еще в четырех странах — Египте, Кубе, Мальдивах и Киргизии — она удовлетворяет двум критериям из трех. И одному критерию из трех эпидемиологическая обстановка соответствует в пяти странах: ОАЭ, Южной Корее, Сербии, Японии, Великобритании.
В четырех странах ситуация с распространением вируса не соответствует ни одному из критериев ведомства. Это Швейцария, Турция, Белоруссия и Казахстан.
В большинстве стран, в частности европейских, ситуация по COVID-19 остается осложненной, напомнили в ведомстве.
Там рекомендовали россиянам соблюдать меры профилактики коронавируса — носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, а при появлении симптомов обращаться к врачу, не выходя из дома.
Дополнительная информация:
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16297
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