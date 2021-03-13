Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить запрос на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна РФ на соревнованиях.

В январе этого года использовать «Катюшу» предложила комиссия спортсменов ОКР.

«Я была против этой «Катюши»! Ничего глупее придумать больше не могли. Если не разрешается, то будем без гимна — это моя позиция. Чего ерундой заниматься? Наказаны? Без гимна? Значит, должны быть без гимна. Чем больше завоюют золотых медалей, тем больше Олимпийские игры останутся без гимна», — сказала Роднина «СЭ».

Согласно решению CAS от 19 декабря 2020 года, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.

(Данил Алешин)