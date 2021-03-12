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Кафельников — об обвинении Спиридонова: «Буду подавать в суд за клевету!»

18:26

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников ответил Алексею Спиридонову, который ранее обвинил олимпийского чемпиона в том, что он делал против себя ставки во время карьеры.

«Буду подавать в суд за клевету! Мне больше нечего ответить», — сказал Кафельников в комментарии «СЭ».

Ранее, 12 марта, Спиридонов в интервью Eurosport сообщил, что Кафельников ставил против себя. По словам российского волейболиста, теннисист завершил карьеру из-за того, что его уличили в этом.

(Владислав Флегонтов)

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