Бывший российский теннисист Евгений Кафельников ответил Алексею Спиридонову, который ранее обвинил олимпийского чемпиона в том, что он делал против себя ставки во время карьеры.

«Буду подавать в суд за клевету! Мне больше нечего ответить», — сказал Кафельников в комментарии «СЭ».

Ранее, 12 марта, Спиридонов в интервью Eurosport сообщил, что Кафельников ставил против себя. По словам российского волейболиста, теннисист завершил карьеру из-за того, что его уличили в этом.

(Владислав Флегонтов)