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В России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса

11:07
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на субботу, 13 марта, за последние сутки России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 600), Санкт-Петербурге (943), Московской области (609), Нижегородской области (367) и Самарской области (246).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов, выздоровели 3 985 897 человек.

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