Регулятор Евросоюза принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС 29 января. На сегодняшний день, 9 февраля, фонд получил подтверждение того, что заявка была принята.

«РФПИ подал заявку в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на участие в научной консультации по поводу вакцины «Спутник V» 22 октября 2020 года. Представители фонда, разработчики вакцины «Спутник V» и представители ЕМА провели такую научную консультацию 19 января 2021 года», — говорится в пресс-релизе РФПИ.

Уточняется, что скорость одобрения заявки определяется EMA.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне на данный момент прививаются первой зарегистрированной в стране вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава — «Спутником V».

С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», а в начале апреля доступен будет «Ковивак» Центра имени Чумакова.

По состоянию на вторник 9 февраля, за последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек.