ВОЗ огласила выводы комиссии о лабораторном происхождении COVID-19

Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что экспертная служба изучила все гипотезы того, как вирус Sars-Cov-2 мог попасть к человеку. Эмбарек отметил, что заражение из-за возможной утечки в лаборатории маловероятно.

«Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку... Первая — это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку. Третья версия — это цепочка продуктов, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя — это возможность инцидента, связанного с лабораторией», — отметил Эмбарек.

Глава экспрертов рассказал, что все гипотезы были тщательно изучены. Наиболее реальной является версия про передачу вируса через промежуточный носитель.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне на данный момент прививаются первой зарегистрированной в стране вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава — «Спутником V».

С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», а в начале апреля доступен будет «Ковивак» Центра имени Чумакова.