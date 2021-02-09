Главное о коронавирусе в России и мире на 9 февраля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на вторник 9 февраля, за последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 584), Санкт-Петербурге (1 078), Московской области (903), Нижегородской области (457) и Воронежской области (369).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, на день 9 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 107 036 898.
Первое место по числу зараженных занимают США — 27 700 629 человек. Далее идут Индия (10 847 790) и Бразилия (9 550 301).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 476 405. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (232 248) и Индия (155 159).
— Полиция Республики Ирландия с 8 февраля будет штрафовать жителей соседней Северной Ирландии за пересечение границы без уважительной причины. За несоблюдение меры ирландцам с британскими паспортами может грозить штраф в размере 100 евро.
— Правительство Сеула начнет тестировать на коронавирус кошек и собак. Его будет проводить выездная бригада во главе с ветеринаром. В случае подтверждения коронавируса животное нужно будет изолировать по месту жительства его хозяина на 14 дней.
— Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 27 млн, более 463 тысяч пациентов скончались. Кроме того, антирекорд по летальным случаям за сутки зафиксирован в Малайзии.
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