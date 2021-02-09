Главное о коронавирусе в России и мире на 9 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник 9 февраля, за последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 584), Санкт-Петербурге (1 078), Московской области (903), Нижегородской области (457) и Воронежской области (369).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 9 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 107 036 898.

Первое место по числу зараженных занимают США — 27 700 629 человек. Далее идут Индия (10 847 790) и Бразилия (9 550 301).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 476 405. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (232 248) и Индия (155 159).

— Полиция Республики Ирландия с 8 февраля будет штрафовать жителей соседней Северной Ирландии за пересечение границы без уважительной причины. За несоблюдение меры ирландцам с британскими паспортами может грозить штраф в размере 100 евро.

— Правительство Сеула начнет тестировать на коронавирус кошек и собак. Его будет проводить выездная бригада во главе с ветеринаром. В случае подтверждения коронавируса животное нужно будет изолировать по месту жительства его хозяина на 14 дней.

— Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 27 млн, более 463 тысяч пациентов скончались. Кроме того, антирекорд по летальным случаям за сутки зафиксирован в Малайзии.