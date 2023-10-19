Мамиашвили поддержал предложение главы ФХР Третьяка развивать спортивное телевидение

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что совместно с главой Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым работает над развитием собственных стриминговых площадок для освещения спортивных событий.

Об этом глава ФСБР рассказал на форуме «Россия — спортивная держава», приуроченном к 100-летию системы управления спортивной сферой РФ и 300-летию Перми.

«Развитие телевизионных площадок, внимание к спортивным новостям, этот вопрос поднял Владислав Третьяк. Президент нашей страны серьезно погружен в этот вопрос. Мы действительно должны развивать свой контент. Речь ведь идет и о том, что тиражируют федерации — не все события можно разместить в телеэфире. Речь идет о развитии собственных стриминговых площадок, и это мы сейчас обсуждаем с Умаром Кремлевым. Его поддержка и понимание нужности такой работы ложится в позицию, которую высказал сегодня президент страны», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предложить федеральным каналам больше времени уделять спортивным новостям. Он отметил, что отечественному спорту есть, чем гордиться.