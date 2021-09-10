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Путин заявил, что в сфере развития спорта в России нужны новые решения на всех уровнях

14:51
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимы новые решения в сфере развития спорта.

«Чтобы они (спортсмены) уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства. Нужны новые современные решения на всех уровнях: от детских секций и клубов до национальных сборных», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 11 сентября Путин вручит в Кремле государственные награды российским спортсменам — победителям Олимпийских игр в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12354377

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Виктория Кравченко все материалы автора

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