Путин заявил, что в сфере развития спорта в России нужны новые решения на всех уровнях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимы новые решения в сфере развития спорта.

«Чтобы они (спортсмены) уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства. Нужны новые современные решения на всех уровнях: от детских секций и клубов до национальных сборных», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 11 сентября Путин вручит в Кремле государственные награды российским спортсменам — победителям Олимпийских игр в Токио.