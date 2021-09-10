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Матыцин заявил, что большое количество спортивных объектов в регионах нуждается в ремонте

17:24
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Большое количество спортивных объектов, расположенных в различных регионах России, в настоящее время нуждается в ремонте, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«В спортивной подготовке участвуют 3,1 млн ребят, — цитирует Матыцина 10 сентября ТАСС.- Есть высокие результаты российских атлетов на международных соревнованиях. Общий объем финансирования спортивной подготовки в 2020 году составил 190 миллиардов рублей.

Нехватка специалистов на селе составляет около 7 тысяч человек. Инфраструктура — важная составляющая, без которой результаты недостижимы, большое количество объектов нуждается в ремонте".

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года была одобрена 19 ноября на заседании правительства.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12355557

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Евгений Петров все материалы автора

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