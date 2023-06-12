Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Берлускони

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Матарелле в связи со смертью Сильвио Берлускони, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

В телеграмме для Матарелле Путин написал, что Берлускони был для него «дорогим человеком и настоящим другом», а также отметил, что политик внес большой вклад в развитие российско-итальянских отношений.

Сегодня, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».