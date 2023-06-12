Монсон объяснил, почему восхищается Путиным: «Очень умен и любит Россию!»

Боец смешанного стиля Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» рассказал, почему восхищается Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Есть две основные черты характера господина Путина, которыми я восхищаюсь больше всего. Во-первых, он очень умен и хорошо осведомлен об истории и геополитике, поэтому может принимать обоснованные решения. Во-вторых, он любит Россию. Господин президент принимает свои решения, основываясь на том, что принесет пользу России и российскому народу», — сказал Монсон «СЭ».

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. 23 мая он сообщил о том, что отказался от гражданства США.