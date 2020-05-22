Путин предостерег, что осенью возможна вторая волна пандемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вторая волна заражения коронавирусом в России может прийтись на период с октября по ноябрь.

— Я практически ежедневно получаю от наших специалистов, ученых оценки и прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса как в целом по стране, так и в каждом регионе России, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. — Именно профилактика, широкое тестирование позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надежности и прочности. Из 165 тысяч специализированных коек, развернутых для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч, это, как мы видим, около 66 процентов. Но, повторю, весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности.

Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации.

По последним данным, в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.