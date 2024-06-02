Телегин запретил дочери от Пелагеи выезжать за границу

Бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин наложил запрет на выезд их общей дочери Таисии за границу.

Девочке на окончание первого класса подарили поездку в Турцию, куда она должна была отправиться вместе с бабушкой. Однако за полчаса до посадки на рейс они узнали , что Таисия не может покидать пределы России.

При этом Пелагея отметила, что Телегин уже долгое время не принимает участие в воспитании ребенка.

«Последняя [встреча] была год назад. Притом что папа Ваня Телегин давно живет в Москве, ведь у него снова родился ребенок. А маленькая Тася ждет встречи хотя бы раз в год... или просто смски от папы», — приводит Super.ru слова певицы.

Телегин и Пелагея поженились 16 июня 2016 года, а развелись в декабре 2020-го. Никулинский суд обязал хоккеиста выплачивать алименты в размере 25 процентов от его дохода.