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Чернышев впервые прокомментировал смерть Анастасии Заворотнюк

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.
Фото Global Look Press

Фигурист Петр Чернышев прокомментировал смерть своей супруги Анастасии Заворотнюк.

«Ваша любовь... Она давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все будет хорошо! Спасибо вам большое», — приводит слова Чернышева Starhit.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией.

За свою карьеру Заворотнюк приняла участие в 37 проектах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня». Она перестала появляться на телеэкранах в 2019 году.

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