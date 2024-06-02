Смертину осталось менее 8 часов до установления рекорда в марафоне футбола

Сегодня, 2 июня, представители Книги рекордов России должны официально зарегистрировать рекорд бывшего капитана сборной России Алексея Смертина на футбольном ультрамарафоне.

Экс-футболист и заместитель в проектном офисе устойчивого развития и социальной ответственности РФС Игорь Принь на протяжении 26 часов должны играть в футбол.

До установления рекорда Смертину осталось менее 8 часов.

Каждые два часа разрешен 8-минутный перерыв, чтобы попить воды, съесть что-то углеводное. Это необходимо по медицинским причинам.