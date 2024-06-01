Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 21:13

Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артур Чилингаров.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров умер на 85-м году жизни.

Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. Подробности смерти не раскрываются.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега — Артур Николаевич Чилингаров», — приводит слова Володина ТАСС.

Чилингаров возглавлял несколько научных экспедиций в Арктику и Антарктику и занимал пост начальника антарктической станции Беллинсгаузен 17-й советской антарктической экспедиции.

Также Чилингаров был первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» и президентом Ассоциации полярников.

В 1986 году Чилингаров получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации.

Источник: ТАСС
1
2
Читайте также
Тарасова посетила церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
Навка и Авербух посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Чилингарова
В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генсек ОКР Плитухин: «Форум юных олимпийцев — одно из наших флагманских мероприятий»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости