Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров

Депутат Госдумы РФ и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров умер на 85-м году жизни.

Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. Подробности смерти не раскрываются.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега — Артур Николаевич Чилингаров», — приводит слова Володина ТАСС.

Чилингаров возглавлял несколько научных экспедиций в Арктику и Антарктику и занимал пост начальника антарктической станции Беллинсгаузен 17-й советской антарктической экспедиции.

Также Чилингаров был первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» и президентом Ассоциации полярников.

В 1986 году Чилингаров получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации.