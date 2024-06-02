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Сегодня, 11:23

Дюков отметил рост числа занимающихся футболом людей

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков заявил, что число людей, занимающихся футболом, за последние годы выросло.

«В прошлом году мы провели все турниры, смогли сделать их еще более интересными и привлекательными. Сделали серьезный шаг в популяризации нашего вида спорта. В 2023 году удалось обеспечить рост численности граждан, занимающихся футболом, тренеров, имеющих лицензию ФИФА и УЕФА и так далее. Уверен, мы реализуем все начатые проекты и программы развития», — сказал Дюков.

По данным РФС, в 2024 году доля интересующихся футболом людей в России достигла 80%. В массовый футбол вовлечены 1 миллион 400 тысяч детей.

Футбол
РФС
Александр Дюков
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