Дюков отметил рост числа занимающихся футболом людей

Президент РФС Александр Дюков заявил, что число людей, занимающихся футболом, за последние годы выросло.

«В прошлом году мы провели все турниры, смогли сделать их еще более интересными и привлекательными. Сделали серьезный шаг в популяризации нашего вида спорта. В 2023 году удалось обеспечить рост численности граждан, занимающихся футболом, тренеров, имеющих лицензию ФИФА и УЕФА и так далее. Уверен, мы реализуем все начатые проекты и программы развития», — сказал Дюков.

По данным РФС, в 2024 году доля интересующихся футболом людей в России достигла 80%. В массовый футбол вовлечены 1 миллион 400 тысяч детей.